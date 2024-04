Incidente con un pulmino in A13, cinque feriti

E' un minivan Opel Vivaro con otto persone a bordo il mezzo che questa notte si è schiantato in A13, dopo lo svincolo per l'uscita Ferrara Sud, in direzione

Bologna. Le persone risultano residenti in provincia di Modena e stavano rientrando dall'aeroporto di Venezia. L'autista, negativo all'alcol test, pare che sia stato colpito da un colpo di sonno e abbia perso il controllo del mezzo che si è capovolto da solo. All'ospedale di Ferrara quattro feriti, di cui uno più grave ma nessuno in pericolo di vita. In condizioni giudicate gravissime invece un uomo di 30 anni trasportato all'ospedale di Cesena, dove è ricoverato in Rianimazione, prognosi riservata.





