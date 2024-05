"Chi ritiene di essere depositario esclusivo della Costituzione ne mette, per paradosso, in crisi la funzione unificante. Se la Costituzione è di tutti, ed è di tutti, la sua interpretazione non può privilegiare una sola cultura politica o un solo punto di vista". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al convegno sul premierato alla Camera.



