Architetto 86enne morto in casa,ipotesi fumo da piccolo incendio

Un architetto di 86 anni è stato trovato morto nella tarda mattinata all'interno del suo appartamento di via Antica Zecca in centro a Ravenna. Sul posto, oltre agli operatori del 118 e ai Vigili del Fuoco, sono intervenute le Volanti e la Polizia Scientifica. Il cadavere presentava segni di ustioni alla gambe oltre a un annerimento della parte superiore del tronco dovuto presumibilmente al fumo.

Secondo una prima ipotesi, l'anziano potrebbe essere caduto stordito dalla combustione mentre tentava di domare un piccolo incendio domestico poi autoestintosi.

A dare l'allarme verso le 13 è stato un parente preoccupato perché l'86enne non rispondeva. Esclusa per ora l'azione di altre persone.



