++ A Firenze niente intesa col Pd, 5s pronti a correre soli ++

La trattativa fra Pd e M5s per le Comunali a Firenze sarebbe andata in stallo e poi si sarebbe bloccata; a questo punto, secondo quanto si apprende, i Cinquestelle sarebbero anche pronti ad andare da soli con un loro candidato sindaco. Domani M5s dovrebbe rendere ufficiale la decisione presa a Roma dai vertici nazionali. Da settimane si discuteva dell'appoggio del M5s alla candidata sindaca Sara Funaro, sostenuta da una coalizione del centrosinistra. Riunioni e contatti si sono intensificati nelle ultime ore ma l'accordo non è stato trovato. A questo punto M5s avrebbe deciso di presentarsi con un proprio candidato sindaco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA