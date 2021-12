Mostre: dal 4/3 'Lucio Dalla. Anche se il tempo passa'

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - Si inaugurerà il 4 marzo prossimo a Bologna - proprio nel giorno del suo compleanno - 'Lucio Dalla. Anche se il tempo passa', la prima grande mostra dedicata al cantante emiliano nel decennale della sua scomparsa, avvenuta il primo marzo del 2012. L'esposizione - nel biennio celebrativo dei dieci anni dalla morte e degli 80 anni dalla nascita, il 4 marzo del 1943 - percorrerà in più tappe tutta l'Italia a ricordo di un artista amato dal pubblico dell'intero Paese.

La mostra che verrà ospitata negli spazi del Museo Civico Archeologico è curata da Alessandro Nicosia di 'C.O.R. Creare Organizzare Realizzare' - società romana che vanta un'esperienza di oltre quarant'anni nell'organizzazione di rassegne dedicate a grandi personaggi - insieme alla Fondazione Lucio Dalla e punta a esplorare la dimensione umana e artistica di Lucio Dalla in tutte le sue espressioni ed emozioni anche più intime, personali e meno note al grande pubblico.

"A 10 anni dalla sua scomparsa - osserva il sindaco di Bologna, Matteo Lepore - vogliamo celebrare uno dei più grandi artisti italiani e della nostra città con questo evento di portata nazionale. Lucio Dalla - chiosa - è stato un grande artista e un grande poeta che attraverso il suo legame d'amore con Bologna ha contribuito a fare conoscere la nostra città in Italia e nel mondo". (ANSA).