'Umanità' al Castello Estense prorogata al 26/12

(ANSA) - FERRARA, 29 SET - È stata prorogata fino al 26 dicembre la mostra in corso nel cortile e nel loggiato del Castello Estense di Ferrara che propone il gruppo scultoreo 'Umanità', creato da Sara Bolzani e Nicola Zamboni: lo hanno deciso la Fondazione Ferrara Arte e il Servizio Musei d'Arte del Comune di Ferrara. Ispirata al trittico con la Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, l'opera - a grandezza naturale, in rame e terracotta - è un'allegoria della vita e dei tempi antichi e moderni: accanto a cavalieri che combattono in sella a possenti destrieri, nucleo fondante dell'insieme, e a personaggi di sapore epico-cavalleresco, vi figurano alcuni attori dei nostri giorni, emarginati, migranti, profughi, "vite di scarto" che, marciando in silenzio, incarnano gli orrori della guerra e la tragedia delle migrazioni. In occasione della mostra ferrarese, curata da Vittorio Sgarbi e Pietro Di Natale, si è scelto di declinare Umanità in chiave ariostesca. Le vicende guerresche e amorose del fantastico mondo cavalleresco dell'Orlando furioso sono evocate dalle gesta dei personaggi, tra i quali spiccano alcuni protagonisti del poema come Angelica e Astolfo con il senno di Orlando. La narrazione visualizza in modo efficace il verso d'apertura - 'Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori' - del capolavoro concepito da Ludovico Ariosto nella Ferrara estense e stampato in città nel 1516. Il racconto è impreziosito dall'omaggio ad un'icona della città di Ferrara: una interpretazione scultorea del San Giorgio e il drago dipinto nel 1469 da Cosmè Tura, capolavoro della pittura rinascimentale, custodito nel Museo della Cattedrale. (ANSA).