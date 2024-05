Cadavere di una donna in un macero, ipotesi suicidio

Il cadavere di una donna in età avanzata è stato trovato questa mattina dentro un macero pieno d'acqua nelle campagne di Castello d'Argile, nella bassa bolognese. A fare la scoperta è stato il proprietario dello stesso macero, che ha dato l'allarme. Sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri, che hanno avviato le indagini, innanzitutto per dare un nome al corpo. Si tratta di una pensionate e, si è appreso in seguito, con problemi di depressione. L'ipotesi è quella di un suicidio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA