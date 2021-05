F1: Spagna; 3/e libere a Verstappen, poi Hamilton e Leclerc

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Max Verstappen è stato il più veloce nelle terze prove libere in vista del gran premio di Spagna di F1, in programma domani sul circuito di Montmelò a Barcellona.

L'olandese della Red Bull con il tempo di 1:17.835 ha preceduto il campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes che ha fermato il cronometro sul miglior giro a 1:18.070, davanti a Charles Leclerc con la Ferrari che ha fatto 1:18.308. Buona prova anche dell'altro ferrarista, Carlos Sainz, che ha segnato il quarto miglior tempo di giornata in 1:18.410. Alle sue spalle c'è il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas in 1:18.423. Sesto Lando Norris, con la McLaren, protagonista anche di un fuoripista senza conseguenze.

In difficoltà invece Sergio Perez, compagno di squadra di Vestappen, decimo con il tempo di 1:18.606. Infine 16mo tempo per Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo, davanti a Sebastian Vettel con l'Aston Martin, mentre Mick Schumacher sulla Haas è stato 19mo. (ANSA).