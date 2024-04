Auto contro moto, morto centauro 22enne sull'appennino Modenese

Un motociclista di 22 anni ha perso la vita intorno alle 16 in un incidente stradale avvenuto in località Tagliata di Guiglia, sull'Appennino in provincia di Modena. La moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un'auto e poi ha preso fuoco. Nulla da fare per il giovane, una volta giunti sul posto i soccorsi: era morto sul colpo.

E all'ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato da tre giorni, è morto Manuel Bedonni, centauro felsineo di 25 anni che era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella serata di mercoledì sulla Porrettana Vecchia, a Pontecchio Marconi, nel Bolognese. Per cause da chiarire, la sua moto si era scontrata con un autocarro e il giovane era stato sbalzato sull'asfalto. Soccorso dal 118, era stato trasportato al Maggiore e ricoverato nel reparto rianimazione, dove è deceduto oggi. Con un atto di grande generosità - fa sapere l'ospedale - la famiglia ha deciso di donare gli organi. Il 25enne, appassionato di motori, era figlio dell'ex pilota bolognese Marco Bedonni, attivo nei rally, scomparso un anno fa, ad aprile 2023, dopo una malattia. Tanti i messaggi di addio e di cordoglio sulle pagine social del ragazzo: "Fai buon viaggio piccolo angelo, oggi raggiungi tuo papà".



