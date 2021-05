Vaccini: E-R anticipa prenotazioni per 60-64enni, al via domani

L'Emilia-Romagna anticipa le prenotazioni dei vaccini anti Covid per la fascia d'età 60-64 anni. Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, nel punto sulla pandemia e sulla campagna vaccinale, in videoconferenza stampa. Si potrà prenotare da domani e non più, quindi, da lunedì 10 maggio, come era stato previsto inizialmente.

"E da dopodomani - ha detto l'assessore - ci prenderemo in carico di circa 120mila persone, fragili non gravemente patologici. Erano nell'ambito della categoria 4 del piano del commissario Figliuolo".