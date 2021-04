Incidente dei ladri durante la fuga, 5 arresti

È finita con un incidente e con l'arresto la fuga in auto di una banda di cinque uomini, che non si erano fermati all'alt dei carabinieri. E' successo nella serata di ieri fra Zola Predosa e Casalecchio di Reno, nel Bolognese. Nei guai sono finiti un italiano di 20 anni e quattro cittadini serbi, un 46enne, un 34enne, un 31enne (l'autista senza patente della vettura in fuga) e un 30enne, tutti arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli.

L'inseguimento è cominciato durante un servizio di controllo che i militari della compagnia di Borgo Panigale stavano facendo nei pressi del negozio di articoli sportivi Decathlon di Zola Predosa. Alla vista della pattuglia, il conducente di una Lancia Delta ha accelerato, allontanandosi a velocità elevata e percorrendo tratti contromano. La fuga è terminata in via Tizzano, a Ceretolo di Casalecchio, dove l'automobilista ha perso il controllo della macchina che è uscita fuori strada, ribaltandosi. Feriti in maniera non grave, i cinque sono stati soccorsi dagli stessi carabinieri e poi affidati al 118. Secondo gli investigatori, si tratta di una banda di ladri che si stava preparando per commettere una rapina o un furto con scasso. A farlo ipotizzare sono, oltre ai precedenti di polizia dei cinque, alcuni oggetti che avevano lanciato dal finestrino durante la fuga (orologi e gioielli) e quelli rinvenuti all'interno del veicolo (guanti, attrezzi da scasso e un lampeggiante blu di quelli utilizzati dalle forze dell'ordine).

La Lancia inoltre era priva di polizza assicurativa e intestata a un prestanome residente a Napoli.