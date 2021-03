Coronavirus, focolaio nel reparto 41 bis del carcere di Parma

Il coronavirus entra nel 41 bis di Parma, reparto di massima sicurezza del carcere. Questo l'ultimo bilancio del focolaio: 11 detenuti, 30 agenti del gruppo operativo mobile e quattro agenti di polizia penitenziaria contagiati. Nessuno dei detenuti risultati positivi - tutti reclusi con regime di carcere duro - è stato trasferito in ospedale. Per ragioni di sicurezza gli 11 contagiati sono stati trasferiti nel padiglione di media sicurezza.

Il carcere di Parma, denuncia alla Gazzetta di Parma il garante dei detenuti del Comune, Roberto Cavalieri, opera "in condizioni di urgenza ospitando ormai 725 detenuti ai quali non è corrisposto un proporzionale aumento di uomini della polizia penitenziaria e dei servizi previsti dall'ordinamento penitenziario". Affondo anche della camera penale parmigiana: "Avvocati messi a rischio" per la mancata segnalazione da parte di Ausl Parma e della direzione degli istituti penitenziari.