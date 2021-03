Covid: E-R, altri 3.232 contagi e 25 morti

Dopo il triste record segnato ieri, altro bollettino 'nero' per i contagi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna. Sono 3.232 - 276.601 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività sulla base di 36.607 tamponi nelle ultime 24 ore. Dei nuovi contagiati, 1.369 sono asintomatici individuati grazie alle attività di tracciamento e screening regionali. A livello territoriale la provincia di Bologna è in testa con 852 nuovi casi seguita da Modena con 610; Reggio Emilia (334), Rimini (246), Cesena (243), Ravenna (219), Parma (203), Ferrara (201), Imola (143), Forlì (112) e Piacenza (69).

Sul fronte dei guariti, se ne registrano 1.073 in più rispetto a ieri (213.413 da inizio epidemia) mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 52.442 (+2.134 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 49.414 (+2.034), il 95 % del totale dei casi attivi.

Sono altri nove i pazienti ricoverati in terapia intensiva (275 in totale ) e 91 negli altri reparti Covid per un totale di 2.753. Nelle ultime 24 ore si registrano 25 nuovi decessi: la più giovane a perdere la vita una 70enne nel Bolognese, le più anziane, due 93enni, una nel Bolognese e una nel Riminese. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.746.