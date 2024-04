Testa contro un banco, famiglia denuncia la scuola

Un grave episodio di violenza si è verificato venerdì scorso, 19 aprile, in un istituto scolastico della provincia di Ferrara, ultimo di una serie che ha portato i genitori della vittima a decidere di denunciare la scuola.

Secondo quanto viene riportato dai quotidiani locali Estense.com e La Nuova Ferrara, durante la lezione di matematica, in un momento in cui l'insegnante era intento a sistemare delle verifiche, uno studente di 13 anni ha preso di mira un compagno di classe, più piccolo di lui di un anno, e gli ha sbattuto la testa contro lo spigolo del banco. Allertato dagli altri alunni, il professore è immediatamente intervenuto e ha chiamato sia il 118 che i carabinieri.

Lo studente vittima dell'episodio di bullismo ha subito un trauma cranico minore con ferita trattata con cinque punti di sutura e una prognosi di 10 giorni. Già dall'inizio dell'anno scolastico subisce intimidazioni e violenze da parte di un gruppetto di bulli e a dicembre i genitori fecero una prima denuncia ai carabinieri per minacce.



