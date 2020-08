Coronavirus: balzo dei contagi in E-R, 71 nuovi positivi

Balzo dei contagi da coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore si registrano 71 nuovi positivi, di cui 40 asintomatici da screening regionali e attività di tracciamento contatti. Ventuno sono i casi di rientro dall'estero. Si registra in regione anche un nuovo decesso, nel Ravennate (per un totale di 4.453). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano con dati aggiornati alle 12.

La maggior parte dei nuovi contagi in cinque province: a Ferrara (11 casi), a Reggio Emilia (11), a Bologna (10), a Modena (10), a Ravenna (9). I casi attivi sono 1.754 (+42), di cui il 95% con sintomi lievi in isolamento a casa. Restano quattro i pazienti in terapia intensiva, e scende ancora il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 75 (-1).