Merola: il Passante di Bologna deve essere fatto

"Non voglio entrare nel merito delle valutazioni che il Consiglio dei ministri farà oggi sulla concessione ad Autostrade.Al Governo voglio però dire, qualunque sia la scelta che intenderà assumere oggi o quando riuscirà, che il Passante di Bologna deve essere realizzato: troppo tempo è andato inutilmente perduto per un'opera già progettata e finanziata. Un'infrastruttura strategica per Bologna e per l'Italia". Lo dice il sindaco di Bologna Virginio Merola.

"Se davvero vogliamo ripartire come Paese - ha detto - come economia e come società e non solo starne a parlare, allora è anche da opere come il Passante di Bologna che bisogna cominciare. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, ottenendo tutti gli interventi di miglioramento sul piano ambientale che era necessario e possibile concordare. Adesso aspettiamo che anche tutti gli altri facciano la loro".