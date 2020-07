Stepchild: giudice, diritto interpretato secondo canone amore

"Riconoscere, anche giuridicamente, il legame di fratellanza è un dono per il futuro di questi bambini. Fratelli e sorelle sono la più preziosa eredità che i genitori possano regalare ai propri figli, in questo caso con un enorme contributo anche da parte del diritto interpretato secondo l'insegnamento di un grande Maestro, Stefano Rodotà, ossia secondo il canone interpretativo dell'Amore!" Lo dice il presidente del tribunale per i Minorenni di Bologna Giuseppe Spadaro, dopo la sentenza di un collegio da lui presieduto e di cui è stato relatore, che per la prima volta in Italia ha riconosciuto il legame tra fratelli in un caso di stepchild adoption. "Auguro a questa Famiglia di rimanere sempre salda nei legami", prosegue il giudice.

Il caso riguarda una coppia di donne dell'Emilia Romagna, unite civilmente, la prima madre biologica di una bambina di quasi 9 anni e la seconda madre biologica di due gemelli di 5.

Ognuna delle due ha quindi fatto richiesta di adozione speciale "incrociata" nei confronti dei figli dell'altra e le due sentenze gemelle emesse sanciscono per la prima volta il legame anche tra i figli.