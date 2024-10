Piena del Po nel Ferrarese, al momento non ci sono emergenze

Il Po nel tratto ferrarese ha superato la soglia rossa e il livello idrometrico ha raggiunto i 2.5 metri. Al momento tutto procede regolarmente, non si registrano situazioni di emergenza.

Nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco Alan Fabbri ha firmato un'ordinanza preventiva di evacuazione per sette nuclei familiari e quattro attività che si trovano nell'area golenale del grande fiume sulla sponda ferrarese. La maggior parte delle persone coinvolte non ha esitato e già in serata ha lasciato la zona.

Prosegue fino intanto l'allerta rossa per la piena dei fiumi emessa dall'agenzia regionale di Protezione civile dell'Emilia-Romagna.



