Fotografia: il 21/5 riapre mostra Robert Doisneau a Bologna

Le porte di Palazzo Pallavicini, a Bologna, si riapriranno al pubblico il 21 maggio sulle immagini dell'autore del 'bacio' più discusso della storia della fotografia, presente tra le 143 foto scelte per l'esposizione dedicata alla 'street photography' del parigino Robert Doisneau, sospesa dopo appena due giorni di apertura al pubblico a marzo, causa emergenza Covid-19, e prorogata ora fino al 21 luglio con ingressi contingentati e distanziamento sociale.

La mostra è il risultato di un progetto di Francine Deroudille e Annette Doisneau, figlie del fotografo, che hanno selezionato da 450mila negativi, prodotti in oltre 60 anni di attività, immagini che raccontano la storia autobiografica dell'artista, autore tra l'altro di 'Le baiser de l'hotel de ville', tra le immagini più famose del secondo dopoguerra.

Protagonisti i sobborghi grigi delle periferie parigine, fabbriche e negozi, la guerra dalla parte della Resistenza, il popolo al lavoro o in festa, scorci di campagna, incontri con artisti e celebrità.