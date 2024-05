Piantedosi a Bologna, 'rinnovo il cordoglio per Suviana'

"Sono qui a Bologna dopo il rinvio della festa della Polizia per la tragedia di Suviana. È un'occasione per rinnovare il cordoglio, per quanto accaduto, come già abbiamo espresso in quei momenti. Siamo qui per testimoniare l'importanza, anche in questa città, della Polizia di Stato come istituzione che è in mezzo alla gente e in mezzo ai cittadini anche con risultati concreti. Mi piaceva essere qui per la Polizia e anche per la città di Bologna". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi appena arrivato in piazza del Nettuno per la festa della Polizia che si svolge a Palazzo Re Enzo. Il ministro ha fatto un giro tra stand della polizia e alla mostra della polizia scientifica prima di partecipare alla cerimonia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA