A24: chiusura svincolo Val Vomano/Roseto

(ANSA) - PESCARA, 23 APR - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione della pavimentazione, dalle ore 12:00 del 26 aprile alle ore 14:00 del giorno 29 aprile, sarà disposta l'interdizione al traffico dello Svincolo di Val Vomano/Roseto, tanto della rampa di uscita dall'autostrada A24 con provenienza da Teramo/SS80 quanto della rampa d'ingresso in autostrada A24 con direzione L'Aquila/Roma.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, sarà possibile usufruire della viabilità ordinaria come itinerario alternativo all'autostrada A24 tramite lo Svincolo di Basciano.

(ANSA).