Tifosi del Lupo delusi, solo 500 biglietti, finiti in 10 minuti

Cinquecento biglietti messi a disposizione dalla società ospitante e venduti su una piattaforma dedicata, venduti in appena dieci minuti. E' stata una vera e propria corsa all'acquisto per centinaia di tifosi del Campobasso, molti dei quali non riusciranno ad essere presenti, domenica prossima 28 aprile allo stadio 'Angelini' di Chieti, per la penultima giornata del campionato di calcio di serie D girone F. Delusione, dunque, ma avranno comunque la possibilità di seguire in diretta la partita su un maxischermo allestito dalla società rossoblù nei pressi dello stadio 'Molinari'.

La gara si annuncia di importanza fondamentale nella corsa alla vittoria del campionato per l'undici di mister Pergolizzi.

Solo due i punti che separano i Lupi molisani dalla seconda in classifica, L'Aquila, impegnata in esterno al 'Cannarsa' di Termoli. Ultimi 180 minuti, dunque, per 'consacrare' la squadra che il prossimo anno disputerà il campionato di Lega Pro.





