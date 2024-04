25 aprile: Marsilio, da vivere come superamento odi e divisioni

"Il 25 aprile è una giornata importante che, spero, venga vissuta sempre di più come giorno di conciliazione e come superamento degli odi e delle divisioni.

Non come la riproposizione di una guerra civile che c'è stata e che ha lasciato ferite per decenni e che è ora di superare".

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a Pescara, nel corso delle celebrazioni per la ricorrenza del 25 aprile in piazza Garibaldi, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. "Bisogna ricordare, invece - ha aggiunto - il sacrificio di chi ha saputo combattere per la libertà in buona fede e rispettare tutti i caduti e le vittime di quell'orribile conflitto".

"Pescara ha pagato un tributo altissimo alla Guerra e perciò è medaglia d'oro - ha ricordato il sindaco, Carlo Masci - Ma oggi ricordiamo i nove ragazzi della banda Palombaro trucidati a Colle Pineta. Oggi noi festeggiamo la libertà riconquistata, ma questo deve essere un monito per far professare ogni giorno i valori della libera e della democrazia".



