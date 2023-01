Vino: la nuova guida 'Vitae' Ais ha 68 aziende abruzzesi

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 30 GEN - Sono 68 le aziende vinicole abruzzesi presenti nella Guida Vitae 2023 dell'Associazione italiana sommelier (Ais), tra la versione cartacea e la app. Giunto alla nona edizione, il volume è stato presentato oggi pomeriggio a Francavilla al Mare nell'Hotel Villa Maria (Chieti), durante il Gran Galà del vino dell'Ais Abruzzo. All'iniziativa hanno partecipato produttori e appassionati, che hanno assistito alla consegna dei riconoscimenti dell'edizione 2023.

Per l'anno in corso, ha ottenuto il Tastevin Ais per l'Abruzzo, il premio indirizzato a chi ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, a chi rappresenta un modello di riferimento di indiscusso valore nella rispettiva zona e a chi ha riportato sotto i riflettori vitigni, il Trebbiano d'Abruzzo doc 2020 Emidio Pepe. Due 'Le Gemme del 2023', i vini che hanno ottenuto i punteggi più elevati (sopra i 95/100): il Trebbiano d'Abruzzo doc 2020 Emidio Pepe e il Montepulciano d'Abruzzo Doc 2017 Azienda Agricola Valentini. E inoltre 29 i vini insigniti delle Quattro viti, cioè il massimo riconoscimento conferito dall'associazione.

"La selezione è il risultato dell'assaggio di 650 campioni, distribuite in diverse delegazioni regionali, secondo il sistema introdotto circa tre anni fa - ha spiegato Luca Panunzio, referente regionale della Guida Vitae durante la cerimonia a cui ha preso parte anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, insignito del riconoscimento di sommelier onorario - . Abbiamo seguito il fil rouge della valorizzazione del territorio".

"I 68 vini sono la sintesi dei migliori risultati raggiunti in batteria - ha aggiunto il delegato regionale dell'Ais, Angela Di Lello - e ci offrono il dipinto di una regione sempre più vocata all'eccellenza". Hanno collaborato alla redazione della Guida per la sezione Abruzzo, coordinata da Luca Panunzio, delegato Ais Pescara: Cristina Sacchetti, Fabio Ferri, Antonella Teodori, Sabrina Blasioli, Marica Rendina, Danilo Cretarola, Walter Tullio, Ilaria Blasioli, Alessandra Riccitelli, Manuela Cornelii, Elisa Colella, Adriana Terreri, Eros Sanelli. (ANSA).