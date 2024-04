Vincita da 2 milioni di euro con il gratta e vinci ad Avezzano

Vincita da due milioni di euro ad Avezzano con un 'gratta e vinci' della serie 'Il Miliardario Mega', dal costo di 10 euro a biglietto: la vincita è stata centrata nella ricevitoria in via Cataldi, 140. Sul biglietto acquistato da un ignoto giocatore è apparso il premio massimo di due milioni di euro anche se alla fine si porterà a casa 1,6 milioni di euro: a causa della 'tassa sulla fortuna', che prevede una trattenuta del 20% per gli importi superiori ai 500 euro, la vincita totale sarà inferiore.



