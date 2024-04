Saggio studente di Pescara al 25/o congresso mondiale filosofia

Uno studente pescarese, Valerio Pingiotti, 18enne che frequenta l'ultimo anno del liceo economico sociale 'Marconi' di Pescara, porterà un suo saggio al 25/o Congresso mondiale di filosofia, in programma dal primo all'8 agosto a Roma. A renderlo noto è la sua docente di filosofia, professoressa Barbara Cipolla.

"L'evento in sé - spiega la docente in una nota - ha già una portata internazionale vastissima; si tratta di una ricorrenza storica, dal momento che l'ultimo Congresso mondiale organizzato in Italia risale al 1958, ma si tratta, soprattutto, di un'opportunità senza precedenti per la comunità filosofica del nostro paese, che avrà modo di avviare una riflessione pubblica sulle prospettive di lungo termine delle nostre discipline e delle nostre società, particolarmente urgente in questo momento.

La partecipazione di un giovane studente pescarese ci rende orgogliosi per l'unicità dell'evento".

Pingiotti era già risultato il primo della sua scuola nei campionati di filosofia di quest'anno e quarto nei campionati regionali. Con il supporto della sua docente ha presentato un breve saggio dal titolo 'Il relativismo ha ucciso l'educazione' al Congresso mondiale di filosofia 2024 per la sezione studenti ed è stato selezionato tra le tante proposte arrivate da altri giovani di tutta Italia. Pingiotti si recherà a Roma in agosto per confrontarsi con i maggiori filosofi del mondo, dopo aver sostenuto gli esami di maturità. La dirigente scolastica Giovanna Ferrante si è congratulata con il giovane per questo successo.



