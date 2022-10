Con mieli d'acacia e di ciliegio l'Abruzzo trionfa a Dubai

(ANSA) - L'AQUILA, 04 OTT - Doppia affermazione al 'Dubai International Taste Awards' 2022 (Dita) per l'Apicoltura Luca Finocchio, azienda di Tornareccio (Chieti), che ha ottenuto il Gold taste award (primo premio) per il miele di acacia e il Silver taste (secondo) per il miele di ciliegio. Il Dita è una opportunità importante per le aziende per la promozione del proprio marchio e per supportarlo nelle strategie di mercato internazionale.

La manifestazione di Dubai giudica i prodotti utilizzando il metodo "alla cieca": una valutazione senza nessun tipo di riferimento al packaging e al nome dell'azienda. A ogni prodotto viene assegnato un numero di codice per assicurarne la tracciabilità. Ogni giudice effettua un'analisi organolettica del prodotto che valuta. Il premio testimonia una qualità superiore a livello mondiale.

"Siamo molto orgogliosi di portare il nome della nostra azienda, di Tornareccio e dell'Abruzzo a ben figurare nelle competizioni nazionali e internazionali - spiega il titolare Luca Finocchio - queste affermazioni ci gratificano e ci dimostrano che le nostre produzioni, basate sul lavoro, sulla passione della famiglia e sulla semplicità e purezza della ricetta, dal nettare incontaminato di piante e fiori direttamente sulle tavole, sono la chiave giusta per prodotti di altissima qualità e rispettosi dei ritmi della natura".

I premi ottenuti a Dubai si aggiungono ad altre recenti e importanti affermazioni in campo internazionale a Londra, New York, Bruxelles, Singapore. Nel fine settimana passato, inoltre, il miele di agrumi (arancio) e il miele di girasole dell'Apicoltura Luca Finocchio di Tornareccio hanno ottenuto l'ape d'oro, primo premio, alla 43/a Fiera nazionale "I giorni del miele" a Lazise (Verona); il miele di coriandolo, invece, si è classificato al secondo posto. "I giorni del miele" è una delle più grandi vetrine a valenza europea e si è tenuta dal 30 settembre al 2 ottobre, nella località sul versante veneto del lago di Garda. (ANSA).