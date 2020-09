Agricoltura, presentato marchio tartufo d'Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 27 SET - Il Tartufo d'Abruzzo ha il suo marchio: è stato presentato all'Aquila in un evento nel quale il vice presidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura e ai Parchi, Emanuele Imprudente, ha lanciato la sfida: "Facciamo squadra e puntiamo alla valorizzazione del nostro tartufo". "Il marchio identifica un prodotto di cui il sottosuolo abruzzese è ricco e che necessita di tutela e promozione" ha ricordato il presidente dell'Associazione micologica tartufai abruzzesi, Fabio Cerretano. L'istanza è stata recepita dal vice presidente che si è detto pronto a marciare verso la valorizzazione del tartufo al fianco di associazioni e tartufai con l'obiettivo di vedere riconosciuto il giusto peso a una delle risorse del nostro sottosuolo.

Imprudente ha sottolineato che "l'obiettivo è unire tutto il sistema abruzzese dei prodotti in un unico marchio, un marchio di certificazione e qualità della regione". Dino Viani ha presentato il video dedicato al Tartufo d'Abruzzo nell'ambito del progetto di valorizzazione, Cerretano ha illustrato il percorso che si sta intraprendendo per la candidatura della 'cerca e cavatura del tartufo' a bene immateriale dell'Unesco.

L'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo ha ricordato "l'importanza dell'approvazione della legge regionale sul tartufo. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha ribadito l'assoluto valore aggiunto del tartufo nella panoramica dei prodotti tipici e delle risorse d'Abruzzo.

"L'Abruzzo è una terra piccola nel panorama mondiale e non è accettabile che Alba sia punto di riferimento quando sappiamo che noi, per quantità e qualità, lo battiamo. E' tempo che questo marchio arrivi e venga da tutti riconosciuto e sostenuto". (ANSA).