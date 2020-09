'Artinvita', a Crecchio Alvise Sinivia con il suo piano Ersilia

(ANSA) - CRECCHIO, 25 SET - "Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra corpo e piano in una maniera che mi ha portato a trasformare lo strumento stesso. Mettere le mie mani dentro la sua meccanica e comprenderla mi ha permesso di desacralizzare questo strumento classico e addomesticarlo a mio favore". Così parla della sua arte Alvise Sinivia, tra i protagonisti di 'Artinvita', il Festival Internazionale degli Abruzzi nato con l'obiettivo di dare nuova linfa ai borghi abruzzesi che si incontrano sull'asse della Marrucina. A Crecchio, nell'Auditorium Santa Maria da Piedi, sabato 26 settembre alle 21.30 - in replica domenica 27 alle 17.30 - Alvise Sinivia, classe 1987, alle spalle una partecipazione alla Biennale di Venezia, sarà in scena con Ersilia, il nome che ha dato al suo strumento, nato da scomposizione e ricomposizione, in una nuova forma e con un nuovo suono, di cinque pianoforti in disuso. Uno strumento 'vivo' che rimarrà a disposizione del pubblico fino al termine del Festival Artinvita. Alvise, inoltre, resterà a Crecchio il 28 settembre per un incontro formativo con giovani musicisti che vorranno partecipare alla sua Masterclass; per prenotare scrivere a direzione@artinvita.com.

Martedì 29 settembre sarà inaugurata la rassegna di cinema 'Balcani', organizzata da Artinvita nell'ambito del 'Balkan Cinema Express' in collaborazione con Ciackcity Cinema e con il sostegno del Miur e del Mibact: quattro appuntamenti, il martedì, al Cinema Garden di Guardiagrele (Chieti), con ingresso gratuito.

Sempre martedì 29, Masterclass a cura di Clara Storti: tessuti, corda e trapezio per provare il brivido dell'arte in sospensione grazie al 'Circo della Luna' di Pescara che ospiterà la masterclass dalle 13 alle 16. Storti sarà protagonista l'1 ottobre del Dittico di Circo Contemporaneo al Teatro Comunale di Orsogna. Per partecipare alla masterclass inviare una mail a direzione@artinvita.com o chiamare il 351.5102111. (ANSA).