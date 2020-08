A Castel del Monte i 'Borghi più belli' di Abruzzo e Molise

(ANSA) - CASTEL DEL MONTE (L'AQUILA), 22 AGO - Castel del Monte ospita oggi l'assemblea dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise": i soci torneranno a riunirsi dopo l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Si traccerà un bilancio dei danni economici subiti dagli operatori turistici nel primo semestre 2020 e saranno rilevati i primi dati di una stagione estiva che vede i Borghi protagonisti del turismo "locale" e "di prossimità". Attenzione poi a progetti e finanziamenti europei per i Borghi, in considerazione del fatto che, a seguito dell'emergenza sanitaria, l'Unione Europea ha concesso proroghe per presentare progetti e ha previsto ulteriori provvedimenti. Sarà presente il presidente nazionale del club de "I Borghi più belli d'Italia" Fiorello Primi. Per Antonio Di Marco, presidente dell'Associazione in Abruzzo e Molise, "è indubbio che programmi e risorse vadano rivisti e rimodulati in base all'evoluzione dell'emergenza, ma il percorso da seguire nella scelta delle iniziative per l'Associazione è stato già tracciato".

Per il sindaco di Castel del Monte Luciano Mucciante "far parte del Club dei Borghi più Belli d'Italia è un onere e onore, è un grande impegno a manutenere e mantenere vive storia, architettura e bellezze culturali-naturali. Il 2020 sta segnando la svolta al riconoscimento dei piccoli Borghi, con la presenza massiccia di turisti provenienti da tutta Italia". Oggi alle 17, alla presenza del Vescovo di Sulmona-Valva, Michele Fusco, sarà inaugurato il trittico dell'artista Callisto Di Nardo per il riconoscimento della transumanza "patrimonio culturale immateriale dell'umanità". Il Borgo di Castel del Monte e la sua storia sono indissolubilmente legati alla transumanza; la vicinanza alla piana di Campo Imperatore con i suoi pascoli d'alta quota ha concesso al paese e ai suoi pastori di raccontarsi con un ruolo di primo piano nella storia secolare di questa antica tradizione migratoria. (ANSA).