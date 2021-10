Premi Flaiano: trovata intesa per sede 49/a edizione

(ANSA) - PESCARA, 12 OTT - La 49/a edizione dei Premi Flaiano, che quest'anno coincide con il 50/o anniversario della morte dello scrittore e sceneggiatore pescarese, si terrà presso il Teatro Monumento d'Annunzio dal 27 giugno al 3 luglio 2022. A seguito degli accordi intercorsi tra il presidente dei Premi e il presidente dell'Ente Manifestazione Pescaresi, viene scongiurata la possibilità che la manifestazione lasci Pescara a seguito di un'iniziale indisponibilità della struttura teatrale, sorta nel luglio scorso. Lo ha reso noto la stessa presidente dei Premi, Carla Tiboni.

"C'è voluto del tempo per raggiungere l'accordo - spiega - però alla fine il problema è stato risolto. L'auspicio è che ogni anno, non sia necessario verificare la disponibilità degli spazi per l'evento internazionale pescarese e abruzzese che ormai, come da tradizione, si svolge l'ultima settimana di giugno e il primo fine settimana di luglio; ciò anche per fini organizzativi".

"Sono contenta che i Premi restino a Pescara, ci aspettano due edizioni importanti e trasferirlo altrove non sarebbe stato giusto per Ennio Flaiano, pescarese che non ha mai tradito la propria città e per i pescaresi che sono legati ormai da cinquant'anni al Premio, tanto da mobilitarsi con una raccolta firme. Ringrazio il sindaco di Pescara per l'opera di mediazione svolta e ringrazio la Città e i pescaresi che tanto affetto hanno dimostrato per i Premi; ringrazio anche i sindaci delle altre città che si sono proposte per accogliere i Premi. Un attestato di stima che aumenta e arricchisce la manifestazione nella sua importanza. Proprio questo interesse ci spinge ad organizzare altri eventi successivi alla premiazione, sempre con l'intento di far conoscere l'opera di Ennio Flaiano e diffondere la cultura del cinema, l'unica forma d'arte che permette di conoscere la vita, oltre a sviluppare ed incrementare il legame cultura-territorio e cultura-impresa". (ANSA).