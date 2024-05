Marelli Sulmona, chiesto incontro con la Regione Abruzzo

Forti preoccupazioni alla Magneti Marelli di Sulmona: la mancanza di nuove commesse apre la strada agli ammortizzatori sociali, che potrebbero scattare dal prossimo mese, così come avvenuto per Crevalcore. Per questo le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro urgente con la Regione Abruzzo.

"L'azienda ci ha anticipato un incontro nazionale. Rispetto alle lavorazioni in corso, sappiamo che potrebbero esserci delle flessioni. Abbiamo impianti vetusti, rispetto ai quali l'azienda non ci ha parlato di investimento. Ci chiediamo qual è la visione"- afferma Elvira De Santis della Fiom.

La produzione del Ducato andrà avanti fino al 2028, ma ci sono alcune lavorazioni prossime alla scadenza e la gara per la piattaforma large di Stellantis non è stata vinta da Marelli. La Direzione aziendale è quindi impegnata nella ricerca di nuove commesse. L'utilizzo degli ammortizzatori sociali potrebbe riprendere a giugno, in ragione di un leggero calo dei volumi delle previsioni di budget che comunque andranno verificate.





