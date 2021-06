Mobilità sostenibile, a Pescara la 4/a edizione di Ecomob

(ANSA) - PESCARA, 29 GIU - Mobilità sostenibile, turismo attivo, ecologia. E ancora, convegni, incontri, presentazioni.

Tutto pronto a Pescara per la quarta edizione di Ecomob, che si conferma evento di riferimento per il centro-Sud Italia per tematiche legate alla sostenibilità e alla green economy.

L'evento si svolgerà al Porto turistico Marina di Pescara dal 2 al 4 luglio, con ingresso gratuito.

Negli oltre 30mila metri quadrati di area espositiva del Porto turistico del Marina di Pescara, si danno appuntamento i principali brand del mondo green, provenienti da tutta Italia, con presentazione e test dei mezzi esposti. Biciclette dunque, fino a coprire il mondo delle cargo-bike con particolare attenzione ai mezzi allestiti per piccola ristorazione e per attività lavorative, oltre ai più originali ed efficienti charging-point per bici, monopattino e scooter, fino anche alle quattro ruote elettriche. L'area destinata ai test bici è affidata alla Federciclismo abruzzese insieme al tecnico istruttore federale Moreno Di Labio.

"L'evento si conferma come punto di riferimento per il centro sud Italia per tutto ciò che ruota intorno a scelte alternative di mobilità - commenta Gianluca Giallorenzo, uno degli ideatori di Ecomob -. Saranno giornate di test, incontri e scambi di buone pratiche ed esperienze. Senza dimenticare i momenti dedicati al cicloturismo e alla mobilità urbana".

"Con i suoi trentamila metri quadrati - afferma il presidente della Camera di commercio di Pescara, Gennaro Strever - Ecomob esprime la grande intuizione della Camera di Commercio Chieti Pescara. Abbiamo creduto sin da subito a questa iniziativa impegnandoci, di anno in anno, ad arricchirla di progetti ed azioni strategiche orientate alla costruzione di una nuova cultura ecologica ed alla definizione di una nuova comunità green". (ANSA).