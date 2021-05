Due 'Fanciulle' di Summa in piazza Sacro Cuore a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 21 MAG - Si terrà domani alle ore 11.00 in piazza Sacro Cuore l'inaugurazione delle installazioni di due "Fanciulle", sculture monumentali di Franco Summa, realizzate dalla Fondazione Pescarabruzzo.

Opere postume di un progetto (in serie di 12, le "Fanciulle d'Abruzzo") che l'artista scomparso a gennaio dello scorso anno aveva concepito nel segno di una relazione profonda con la terra di origine, e in particolare con la città natale di Pescara, le "Fanciulle" sono sculture che omaggiano i lineamenti femminili con l'inconfondibile impronta della grammatica del colore codificata da Summa nel tempo. Figure iconiche e tornite, le "Fanciulle" richiamano ad una femminilità gentile e accogliente, quasi una dea tutrice della "madre terra". Il Maestro aveva interpretato e difeso tenacemente nel corso della sua lunga carriera una propria concezione di arte ambientale, capace di intessere un dialogo tra i luoghi, la storia e la memoria dei contesti urbani. Le "Fanciulle" ne costituiscono una delle più esemplari testimonianze. (ANSA).