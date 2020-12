Bussi: Dionisio (Arta), vinta grande battaglia per l'ambiente

(ANSA) - PESCARA, 03 DIC - "Abbiamo vinto una grande battaglia per l'ambiente e per l'Abruzzo, convintamente al fianco della Regione e contro un Ministero che in maniera ingiustificata aveva revocato alla nostra terra 50 milioni di euro". E' questo il commento del Direttore Generale ARTA, Maurizio Dionisio alla sentenza del Tar Abruzzo che ha bocciato l'annullamento dell'appalto per la bonifica del sito dei veleni di Bussi già disposto dal Ministero dell'Ambiente. (ANSA).