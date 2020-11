Viadotti A24/A25: Riesame annulla parte sequestri (2)

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Lunedì scorso il gip di Teramo aveva depositato il sequestro per la mancata manutenzione dei viadotti del tratto teramano della A24. In una nota il gruppo spiega che la decisione rappresenta "un passo importante che restituisce verità a ricostruzioni mediatiche scorrette, fantasiose e gravemente lesive dell'immagine e dell'operato del Gruppo Toto e dei propri amministratori. Il provvedimento del Tribunale, andando al di là di ogni clamore mediatico evidentemente ricercato in tutti i modi, conferma che le accuse che hanno portato al provvedimento di sequestro dei fondi alla Toto Costruzioni, alla Toto Holding e agli amministratori e dirigenti delle società si basavano su presupposti errati, ed è questo che oggi è emerso con chiarezza: è stata infatti ribadita la piena legittimità dell'assegnazione dei lavori alla Toto Costruzioni".

