Forte vento, raffiche fino a 162 km/h sul Gran Sasso

(ANSA) - L'AQUILA, 21 NOV - Forti raffiche di vento sull'Appennino abruzzese dove ieri, su alcune cime, è tornata la neve. Le stazioni dell'associazione meteorologica Aq Caput Frigoris ( www.caputfrigoris.it ) hanno rilevato nella notte raffiche a 162 km orari al Rifugio Fioretti, 1500 metri di quota sul Gran Sasso, nella Val Chiarino alle pendici del Monte Corvo, territorio della frazione aquilana di Arischia. Raffiche fino a 144 km/h al Rifugio Montecristo (1475 metri sul Gran Sasso aquilano); fino a 130 km/h a Campo Imperatore dove, a 2.132 metri, la temperatura minima registrata dalla stazione meteo è stata - 7.9° C, con temperatura percepita alle 6:08 di - 22.8° C. Minima di - 8.7° C registrata al Rifugio Franchetti (stazione meteo a 2433 metri), sul versante teramano del Gran Sasso, nei pressi di località Prati di Tivo dove il vento ha determinato un accumulo di circa 20 centimetri di neve. La stazione meteo "Serra Leardi" a quota 1980 sul Monte Genzana ha registrato una minima di -5.4 gradi. La situazione è costantemente aggiornata sul sito dell'associazione http://www.caputfrigoris.it/rete-meteo.htm . (ANSA).