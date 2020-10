Domenica 18 ottobre a Pescara la 20/a Maratona D'Annunziana

(ANSA) - PESCARA, 15 OTT - È una delle poche manifestazioni di Maratona e Mezza Maratona che si svolgono in Italia. Domenica prossima, 18 ottobre, si disputerà a Pescara la 20/a Maratona D'Annunziana, organizzata da Asd Vini Fantini. "Nonostante tutto ci saremo ed è quasi un miracolo; organizzare un evento del genere con il rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie non era facile - ha spiegato in conferenza stampa l'organizzatore, Alberico Di Cecco - Abbiamo dovuto fermare le iscrizioni a quota mille, spalmando i vari eventi, sabato gare per i bambini e passeggiata, domenica maratona (42,2) e mezza maratona (21 km), permettendo di ritirare i pettorali da sabato in varie fasce orarie. Grazie alla Uisp e all'Amministrazione comunale possiamo presentare questo evento che raggiunge il traguardo dei 20 anni". "Dovremo far rispettare agli atleti tante prescrizioni sanitarie - ha detto l'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli - ma siamo felici di aver potuto fare svolgere questa manifestazione che unisce sport e solidarietà grazie alla presenza dei partner Isav e Lilt, in campo per sensibilizzare alla prevenzione". Alla presentazione, questa mattina in Municipio, presente anche il presidente Uisp Abruzzo-Molise Alberto Carulli. (ANSA).