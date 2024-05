Giornata dell'asma,spirometrie pediatriche gratuite a Giulianova

In occasione della Giornata mondiale dell'asma, che si celebra martedì 7 maggio, saranno effettuate per i pazienti pediatrici con sospetta asma, spirometrie di base gratuite. La Uosd di Allergologia territoriale di Giulianova, il cui responsabile è Paolo Calafiore, ha aderito alla campagna di prevenzione della Società scientifica nazionale di bronco pneumologia pediatrica e durante la giornata del 7 maggio saranno effettuate valutazioni spirometriche pediatriche gratuite per i bambini e adolescenti dai 6 anni ai 16 anni. Le visite sono previste dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 negli ambulatori del reparto di Allergologia nell'ospedale di Giulianova al 4° piano nel padiglione ovest.

Per prenotare l'esame gratuito è indispensabile telefonare al numero 085.8020365 attivo oggi, venerdì 3 e lunedì 6 maggio dalle 10 alle 14.

L'asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica. Interessa circa un bambino su 10 nei Paesi occidentali, con notevoli ricadute in termini di spesa sanitaria, oltre che di assenze scolastiche e lavorative.





