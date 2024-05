Dall'Abruzzo in Canada per raccontare l'Italia in musica

Si è conclusa domenica scorsa a Toronto la settimana di appuntamenti tenuti dal trio "La Scala di Seta", composto dal soprano Bianca D'Amore di Celano, il pianista Giacomo Cellucci di Sora, e il chitarrista e voce recitante Pasquale Di Giannantonio di Sulmona. La kermesse è stata organizzata dall'Associazione italo-canadese "Friends in Art". Quattro gli eventi, tutti andati in scena nella prestigiosa cornice della "Joseph D. Carrier" Art Gallery del Columbus Centre di Toronto. Il 23 aprile il trio ha esordito con "Italia da Favola", un viaggio lungo la penisola alla scoperta di miti, leggende e favole popolari, con un repertorio musicale tra il colto e il folclorico, dalle villotte friulane alla Danza di Rossini; il 24 aprile una lezione-concerto per gli studenti dell'Istituto "Leonardo Da Vinci" di Toronto, con lettura di passi danteschi abbinati a note arie da camera; il 26 aprile è stata la volta della cena di gala "In cibo musica", che ha visto alternarsi i piatti curati dallo chef italo-canadese Luciano Schipano con letture tratte dai grandi autori della letteratura italiana e i canti tradizionali regionali d'autore; il 28 aprile si è tenuto l'ultimo appuntamento, "Inno all'amore", con i versi, tra gli altri, di Ovidio, D'Annunzio e Dante, intervallati da arie d'opera e da camera e dalle più belle colonne sonore firmate da compositori italiani.



