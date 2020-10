Inaugurato 3/o Forum Internazionale del Gran Sasso

(ANSA) - TERAMO, 01 OTT - Al via la 3/a edizione del Forum Internazionale del Gran Sasso, di scena all'Università di Teramo fino al tre ottobre, con la cerimonia inaugurale moderata dal presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, in collegamento video col Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, Giorgio Marrapodi, e alla presenza tra gli altri del Commissario Straordinario per la ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini.

Il Forum terminerà sabato con la consegna di due premi: il primo, simbolicamente ritirato dal presidente del Consiglio degli studenti Emanuela Testa, intitolato a Erika Fusella, studentessa precocemente scomparsa; il secondo dedicato a "Giulio Regeni" e riservato ai dottorati di ricerca dell'Università di Teramo. A consegnare le onorificenze saranno il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi e il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, entrambi presenti alla cerimonia conclusiva. (ANSA).