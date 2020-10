Sisma: sabato incontro tra Conte e il sindaco di Teramo

(ANSA) - TERAMO, 01 OTT - Sabato il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, a margine dei lavori del Forum del Gran Sasso al quale parteciperà anche il premier Giuseppe Conte, incontrerà il presidente del Consiglio per un confronto sulla ricostruzione ad ampio raggio, e quindi non solo quella meramente fisica, sull'attuale fase Covid (con particolare riferimento alle scuole) e sulla situazione economica del territorio teramano.

L'incontro, al quale parteciperanno anche le massime massime autorità civili, politiche, militari e religiose del territorio è stato concordato al termine di un'interlocuzione avviata nei giorni scorsi dallo stesso D'Alberto con il presidente del consiglio per ottenere la sua disponibilità a un confronto sui problemi del territorio. Disponibilità che è arrivata, con l'incontro fissato per sabato al termine del Forum. (ANSA).