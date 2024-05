Malore in fabbrica, muore lavoratore in Abruzzo

Un uomo di Lanciano è morto la notte scorsa al reparto montaggio dello stabilimento Stellantis Europe di Atessa, ex Sevel: erano passate le 23.30 di ieri sera, al terzo turno notturno, quando Massimo Di Florio, 56 anni, si è improvvisamente accasciato su un carrello colpito da un infarto.

Inutili i tentativi di rianimarlo sia dei sanitari aziendali che del 118. La procura di Lanciano ha restituito la salma ai famigliari per le esequie. Sul posto anche i carabinieri di Atessa. A seguito dell'accaduto il restante turno di lavoro è stato annullato in comune accordo tra l'azienda e la Rsa di Fim, Uilm e Fismic nei reparti Montaggi e Logistica.



