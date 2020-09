Prevenzione: test Dna a casa, convention domani Montesilvano

(ANSA) - L'AQUILA, 19 SET - Test dna a casa degli italiani e di cittadini di altre nazioni nel mondo, il progetto Anima Genomics entra nel vivo: sarà presentato oggi in una convention a Montesilvano, al Pala Dean Martin - Centro Congressi l'iniziativa sociale e imprenditoriale targata da due importanti realtà che hanno il cuore produttivo all'Aquila, Dante Labs, multinazionale specializzata nel sequenziamento del Dna e nei test e tamponi covid e Vitha Group, una delle maggiori società italiane nel settore del networking aziendale.Le caratteristiche salienti di Anima Genomics che vede come testimonial il popolare presentatore televisivo Claudio Lippi, saranno illustrate alle istituzioni e a ben 3mila "distributori". L'obiettivo è quello di "rendere accessibili a tutti e anche a portata di mano, vista la capillare distribuzione nelle case degli italiani e di altre nazioni, i test più completi e avanzati al mondo per tracciare la mappa del Dna umano allo scopo di conoscere il proprio corpo e poter promuovere una prevenzione scientificamente testata".

(ANSA).