Confindustria, torna 'InnovAzioni', candidature entro 7/10

(ANSA) - PESCARA, 24 LUG - Al via le selezioni per partecipare all'edizione 2020 di "InnovAzioni - Strumenti e soluzioni per la crescita", evento firmato Confindustria Chieti Pescara, organizzato da Sezione Servizi Innovativi in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori e Match 4.0 - Digital Innovation Hub Abruzzo, patrocinio di Consulta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo e Comune di Pescara.

L'evento - all'Aurum di Pescara 13 e 14 novembre 2020 - farà da contenitore al 'Premio nazionale Campioni d'InnovAzioni - Grandi Aziende' che vedrà protagoniste realtà imprenditoriali affermate, e il Premio nazionale Campioni d'InnovAzioni rivolto alle Pmi, contest aperto a piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia, inclusi spinoff universitari e startup che abbiano ideato o realizzato negli ultimi 24 mesi progetti all'avanguardia in termini di innovazione di prodotto, di processo o sotto il profilo organizzativo. Candidature da inviare entro il 7 ottobre 2020, partecipazione gratuita, regolamento su www.innovazioni.camp/regolamento. (ANSA).