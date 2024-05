Regionali Abruzzo: Marsilio,per Anac Quaglieri è compatibile

"L'Anac ha deliberato 'l'assenza di criticità' relativamente alla presunta incompatibilità dell'assessore Quaglieri. Come affermato nella nota firmata dal presidente, avvocato Giuseppe Busia, nel parere di quattro pagine non vi è alcun profilo di incompatibilità e inconferibilità né per la situazione attuale né per il pregresso". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, rivelando il pronunciamento dell'Autorità nazionale anticorruzione. All'Anac si erano rivolte le opposizioni di centrosinistra in Consiglio regionale per denunciare la incompatibilità di Mario Quaglieri, consigliere regionale di FdI recordman con circa 12mila preferenze alle elezioni del 10 marzo scorso e confermato assessore regionale al Bilancio, che nella passata legislatura e in questa parte iniziale del Marsilio bis, ha svolto l'attività di medico chirurgo in cliniche private della Marsica.

Sulla questione c'è anche un'inchiesta della Procura della repubblica dell'Aquila. "Il parere di Anac è chiaro e inequivocabile e tappa definitivamente la bocca a polemiche faziose, strumentali e piene di illazioni al limite dell'insolenza, che i rappresentanti dell'opposizione hanno strillato in tutte le sedi, sollevando a scoppio ritardato una questione che, come sancito dalla nota dell'Anac, è totalmente destituita di fondamento. All'assessore Quaglieri rinnovo la mia fiducia e gli auguri di buon lavoro; ringrazio l'Anac per il lavoro svolto e la nota ricevuta" ha concluso Marsilio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA