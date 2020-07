Domani a Pescara manifestazione contro legge su omofobia

(ANSA) - PESCARA, 11 LUG - Si terrà domani sera alle 21, in piazza della Rinascita a Pescara, in collegamento con altre 100 piazze italiane, la manifestazione organizzata dal movimento "Pro Vita e Famiglia" e dal "Family Day", per protestare contro il progetto di legge Zan-Scalfarotto, che punta ad estendere alle manifestazioni d'odio fondate sull'omofobia e sulla transfobia le norme del codice penale che già puniscono la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa.Secondo gli organizzatori della manifestazione #Restiamoliberi! si tratterebbe di una legge liberticida e incostituzionale, che mira ad imporre il bavaglio ai cittadini che abbiano opinioni diverse. (ANSA).