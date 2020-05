Editoria: sindaco Penne, da ANSA informazione puntuale da sisma a tragedia Rigopiano a Covid

(ANSA) - PENNE, 17 MAG - "Esprimo vicinanza, a nome di tutta l'Amministrazione comunale ai giornalisti dell'ANSA che assicurano da 75 anni un'informazione libera, puntale e sempre corretta. Si tratta di un patrimonio prezioso che dobbiamo preservare. Dal terremoto dell'Aquila alla tragedia di Rigopiano all'emergenza sanitaria di oggi, l'ANSA ha svolto un ruolo importante per la nostra comunità e le istituzioni, garantendo sempre un'informazione veritiera e puntale. Spero, pertanto, si possa trovare una soluzione positiva con l'azienda per la soluzione della vertenza". Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Penne, Mario Semproni. (ANSA).