Rissa tra tifosi per partita calcio a 5 a Sulmona, Ps in campo

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, al termine del primo tempo dei play off di seria A2 del calcio a 5, tra Sulmona Futsal e Terzigno. Prima una sedia in faccia ad un uomo di Sulmona, che si trovava sugli spalti e poi man mano dalle parole si è passati alle mani. Una bolgia che polizia e carabinieri hanno placato non senza fatica.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118. La squadra anticrimine del commissariato ha identificato una decina di tifosi napoletani e deciderà nelle prossime ore eventuali provvedimenti. "Una brutta pagina di violenza che va condannata.

La partita è indubbiamente importante per la qualificazione ma mai si deve arrivare a tanto", commenta Emanuele Verrocchi, vice presidente del Sulmona Futsal. Intanto i padroni di casa, già a fine primo tempo, vincevano per quattro e zero.



