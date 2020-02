Serie A: Milan Torino

Queste le probabili formazioni di Milan-Torino, posticipo della Serie A in programma lunedì sera.



Milan (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 79 Kessie, 4 Bennacer; 7 Castillejo, 10 Calhanoglu, 18 Rebic; 21 Ibrahimovic (1 Begovic, 90 A. Donnarumma, 24 Musacchio, 46 Gabbia, 93 Laxalt, 56 Saelaemakers, 39 Paquetà, 5 Bonaventura, 17 Leao) All.: Pioli. Squalificati: Conti. Diffidati: Musacchio, Romagnoli. Indisponibili: Biglia, Duarte, Krunic



Torino (3-4-3): 39 Sirigu, 30 Djidji, 33 Nkoulou, 4 Lyanco, 29 De Silvestri, 7 Lukic, 88 Rincon, 34 Aina, 24 Verdi, 9 Belotti, 21 Berenguer. (18 Ujkani, 25 Rosati, 15 Ansaldi, 17 Singo, 20 Edera, 22 Millico, 23 Meité, 36 Bremer, 80 Adopo). All.: Longo. Squalificati: Izzo. Diffidati: Sirigu, Lukic. Indisponibili: nessuno.



Arbitro: Fabbri di Ravenna Quote Snai: vittoria Milan 1.60; pareggio 3.90; vittoria Torino 5.50.